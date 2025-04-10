Cơn lốc trong đêm cuốn phăng cơ nghiệp hàng chục tỷ đồng của dân Thanh Hóa

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi bão số 10 Bualoi đổ bộ, người dân Thanh Hóa vẫn chưa hết kinh hãi khi nhớ lại khoảnh khắc cơn lốc ập đến lúc hàng nghìn người đang say giấc. Chỉ trong chốc lát, nhiều hộ kinh doanh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản rơi vào cảnh trắng tay.

Anh Tô Văn Thuyên (SN 1981, thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang) cho biết, tháng 9/2024, gia đình anh đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng một siêu thị mini tại trung tâm xã. Sau 1 năm, khi việc kinh doanh đang thuận lợi thì chỉ trong ít phút, giông lốc đã cuốn phăng tất cả.

Siêu thị mini giờ chỉ còn là bãi đất trống. Ảnh: Lê Dương