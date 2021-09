Con gái Trường Giang lộ mặt cute, làm việc nhà thoăn thoắt

Mới đây, Nhã Phương chia sẻ clip ngắn trên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của ái nữ Destiny.

Trong clip, cô bé hăng say dọn nhà để chào đón ba đi công tác xa về. Destiny vừa lau tủ, lau bàn..., vừa hát ca "nà ná na" vô cùng vui sướng, khiến ai nhìn cũng yêu.

"Một ngày vui vẻ, bận rộn của cô gái nhỏ chăm chỉ dọn nhà chờ ba về. Dọn dẹp cực nhọc còn vui vẻ hát hò 'nà ná na', chắc ba nó mát lòng, mát dạ lắm mà", nữ diễn viên viết kèm clip.