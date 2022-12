Con gái Thiên An mới đi học 2 hôm đã gặp 'sự cố', nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm

Trên trang cá nhân của mình, Thiên An thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện về con gái cưng. Thiên An cho hay bé Sol rất ngoan, thương mẹ nhưng thỉnh thoảng bướng, mẹ sẽ "trừng trị" thẳng tay.

Bé Sol - con gái của Jack và Thiên An hiện đang được mẹ và gia đình nhà ngoại chăm sóc. Nhóc tỳ mới hơn 1 tuổi tuổi nhưng trộm vía đã lanh lợi, thông minh và sở hữu đôi mắt hí y hệt bố ca sĩ. Sau những biến cố đã trải qua, Thiên An hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn và thậm chí còn đưa ái nữ đồng hành. Còn bé xíu nhưng bé Sol đã trở thành mẫu nhí đóng quảng cáo cùng mẹ.

Vào tháng 8/2021, Jack gây chấn động showbiz Việt khi vướng vào lùm xùm “bắt cá nhiều tay”, có con với hotgirl Thiên An và bị chỉ trích vì chỉ chu cấp 5 triệu/tháng…. Sau scandal, Jack tạm dừng xuất hiện công khai trên truyền hình, không hoạt động trên mạng xã hội. Gần đây, Jack đã quay trở lại showbiz nhưng không được đón nhận như trước.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thiên An đã đăng tải chuyện con gái Sol mới đi học được 2 ngày. Con rất ngoan, nghe lời nhưng có lẽ do thay đổi môi trường sống nên cô bé bị ốm. Thiên An cũng như bao bà mẹ bỉm sữa khác, xót lòng vì thương con.

Thiên An viết:

"Mới đi học được 2 hôm là nóng hành sốt. Thương em bé nhưng đi học rất ngoan được cô giáo khen là thích nghi tốt nhưng cũng bị cô méc mẹ là nói nhiều .Cố lên con gái, có mẹ đây rồi."