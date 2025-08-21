Con gái Thanh Thanh Hiền chia sẻ về tiết mục viral trên mạng xã hội với nghệ sĩ Xuân Hinh

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Hoàng Thái Phương cho biết sau buổi trình diễn, số lượt chia sẻ bài hát khá lớn và khi nghe, đọc cảm xúc của khán giả, cô cũng hiểu bài xẩm này đã gây được ấn tượng tốt với công chúng.

"Xẩm, ca trù với tôi là một cảm giác gần gũi vì từ bé tôi đã được nghe, tiếp cận và được hát một số làn điệu… Có lẽ cũng nhờ những giai điệu âm hưởng này đã tạo nên một phần âm nhạc trong con người tôi. Được thả mình vào những giai điệu cổ truyền với bài 'Xẩm Hà Nội' tôi vẫn có những cảm giác quen thuộc từ ấu thơ. Song lại có phần đổi mới, cá tính và vui nhộn hơn mà vẫn giữ được những nét mộc mạc, gần gũi, chất phác riêng của xẩm. Cảm giác “vừa lạ vừa quen” ấy lại càng làm tôi vui và thích thú hơn để thoả mình vào sự sáng tạo của bài hát", Hoàng Thái Phương tiết lộ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh "quẩy" tưng bừng cùng 2 ca sĩ trẻ: Hoàng Thái Phương, Đinh Quang Đạt trong tiết mục "Xẩm Hà Nội".

Chia sẻ về hình ảnh vui nhộn "quẩy" cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Đinh Quang Đạt trong một tiết mục dân gian hiện đại của "Xẩm Hà Nội", con gái Thanh Thanh Hiền cho biết bộ ba đã có khâu chuẩn bị "chớp nhoáng".