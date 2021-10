Con gái ruột Phi Nhung nói lời cảm tạ, rất xúc động vì một điều

Con gái ruột Phi Nhung bày tỏ sự bất ngờ trước tình cảm quá lớn của mọi người dành cho cố ca sĩ. Nhiều khán giả, nghệ sĩ gần xa đã tới để chia buồn với gia đình giọng ca Bông Điên Điển, hy vọng Wendy Phạm sẽ sớm vượt qua mất mát này.

"I’m still speechless at how much love my mother has received today. Thank you to everyone who showed my family support. Our family thanks each and every of you. Also, thank you all for the donations to continue my mother charity work", Wendy Phạm chia sẻ.