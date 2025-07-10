Con gái Robin Williams phẫn nộ vì những video AI tái hiện người cha quá cố

Zelda Williams – con gái của danh hài quá cố Robin Williams – vừa lên tiếng gay gắt trên Instagram, yêu cầu người hâm mộ ngừng gửi cho cô những video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mô phỏng lại hình ảnh và giọng nói của cha mình.

Đạo diễn phim “Lisa Frankenstein” chia sẻ trong phần Instagram Story hôm thứ Hai: “Đừng nghĩ rằng tôi muốn xem hay tôi sẽ hiểu, tôi không muốn và sẽ không bao giờ hiểu. Nếu các bạn còn chút lịch sự nào, hãy dừng lại ngay việc làm này với ông ấy, với tôi, thậm chí với tất cả mọi người. Thật ngu ngốc, lãng phí thời gian và năng lượng, và tin tôi đi, đó không phải là điều ông ấy muốn”.

Robin Williams năm 2007

Cô nhấn mạnh rằng việc sử dụng AI để “tái sinh” người cha quá cố là hành động xúc phạm, thiếu tôn trọng và làm méo mó giá trị nghệ thuật thật: ““Thật điên rồ khi chứng kiến di sản của những con người thật bị cô đọng lại thành ‘trông và nghe giống họ nên thế là đủ’, chỉ để người khác tạo ra những trò TikTok vô nghĩa. Các bạn không làm nghệ thuật – các bạn đang tạo ra những thứ nhảm nhí, được chế biến quá mức từ cuộc sống con người, từ lịch sử nghệ thuật và âm nhạc, rồi nhét chúng vào cổ họng người khác với hy vọng họ sẽ thích nó”.

Robin Williams – một trong những diễn viên hài và ngôi sao được yêu mến nhất Hollywood – qua đời năm 2014 ở tuổi 63. Kể từ đó, nhiều video AI tái hiện giọng nói, khuôn mặt và các màn biểu diễn của ông đã xuất hiện trên mạng, gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Zelda Williams cũng phản đối mạnh mẽ việc tôn vinh AI như “tương lai” của sáng tạo. Trong một bài đăng khác, cô viết: “Và vì mọi thứ, hãy ngừng gọi nó là ‘tương lai’. AI chỉ đang tái chế và nhai lại quá khứ một cách tệ hại để rồi bị tiêu thụ lại. Bạn đang tiếp nhận nội dung từ tận cùng, trong khi những người ở phía trước cứ cười và tiêu thụ”.

Nữ đạo diễn 34 tuổi là một trong nhiều nghệ sĩ Hollywood lên tiếng cảnh báo về việc AI xâm phạm quyền riêng tư và tài sản trí tuệ của con người thật. Tháng trước, SAG-AFTRA cùng nhiều diễn viên nổi tiếng đã chỉ trích một studio tìm kiếm “diễn viên AI” để thay thế nghệ sĩ thật.

Cùng thời điểm, các giám đốc điều hành trong ngành điện ảnh cũng bày tỏ lo ngại về công cụ tạo video mới Sora 2 của OpenAI, cảnh báo nguy cơ bị sử dụng hình ảnh mà không được cho phép. Trước áp lực đó, CEO OpenAI Sam Altman khẳng định công ty sẽ “trao cho chủ sở hữu quyền kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tài sản trí tuệ của họ”.

Lời cảnh báo mạnh mẽ của Zelda Williams đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi, khi ngày càng nhiều nghệ sĩ kêu gọi giới công nghệ tôn trọng ranh giới giữa sáng tạo nhân tạo và giá trị con người thật.