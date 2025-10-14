Con gái ở Đồng Nai xây nhà 800 triệu giữa vườn xanh, tặng mẹ dưỡng già

Chị Vân mong muốn mẹ sẽ có một không gian sống mới bình yên, xanh mát, sinh hoạt thuận tiện, an toàn nhưng vẫn đầy ắp ký ức. Mỗi ngày, mẹ chị có thể thong thả ngồi bên hiên nhà uống trà, nghe chim hót. Cuối tuần hay dịp lễ, Tết, ngôi nhà sẽ là nơi mẹ đón con cháu sum vầy.

Nhận được "đề bài" của chị Vân, KTS Đỗ Đình Mạnh và cộng sự quyết định thiết kế ngôi nhà theo tinh thần giản dị, gần gũi, kết hợp hài hòa giữa sự mới mẻ, hiện đại và những kỷ vật xưa cũ của gia đình. Bên cạnh đó, ngôi nhà cũng đảm bảo tính an toàn trong sử dụng cho người cao tuổi.

Ngôi nhà hoàn thiện sau 4 tháng thiết kế, xây dựng với chi phí khoảng 800 triệu đồng.