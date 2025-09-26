Con gái nuôi chiếm nhà, đuổi bố mẹ U90 ra đường gây phẫn nộ

Đã 3 năm nay bà Annick Jamois (87 tuổi) phải nằm liệt giường vì căn bệnh Paget xương hiếm gặp. Ông Yves Jamois (85 tuổi) - chồng bà Annick Jamois - cũng vừa phải điều trị nhiều bệnh lý, vừa chăm sóc vợ.

Không chỉ là nỗi đau về mặt thể xác, suốt 6 năm qua ông bà Jamois còn phải chịu đựng những "đòn giáng" nặng nề về tinh thần khi bị chính người con gái nuôi mà 2 vợ chồng hết mực yêu thương, phản bội.

Vợ chồng bà Annick và con trai nuôi tại ngôi nhà đang xảy ra tranh chấp với Valérie. Ảnh: Leparisien

Năm 2002, bằng số tiền bán nhà cũ ở Sarthe, ông bà Jamois mua được một căn hộ mới tại Pyrénées-Orientales. Trong mọi giấy tờ pháp lý, 2 người thống nhất để cô con gái nuôi là Valérie đứng tên.