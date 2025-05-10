Con gái giúp mẹ tìm lại bạn thân mất liên lạc 50 năm, niềm vui vỡ òa

Niềm vui bất ngờ

Chị Phạm Hoàng Thái Minh Thư (38 tuổi, Lâm Đồng) có thói quen xem những bức ảnh cũ của mẹ - bà Phạm Thị Loan (71 tuổi) - chụp chung với bạn bè thời thanh xuân.

Mỗi lần xem ảnh, chị lại tò mò, tự hỏi không biết những người trong ảnh có cuộc sống ra sao. Khi có thời gian, chị chụp những bức ảnh này rồi đăng tải lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm cho bà Loan.

Cách đây 1 năm, chị Thư có ý định tìm lại bạn thân thời học trò cho mẹ. Chị tìm các nhóm cựu học sinh của trường bà Loan theo học trên mạng xã hội để tìm thông tin nhưng không có kết quả.

Bức ảnh bà Loan và người bạn thân chụp với nhau từ thời học trò

Vừa qua, chị bất ngờ tìm thấy nhóm bạn học trường Lê Bảo Tịnh cũ (nay là trường THCS Bạch Đằng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM) niên khóa 1968 - 1975 trên mạng xã hội. Thấy nhóm này còn hoạt động, chị tham gia, viết bài và đăng ảnh thời học sinh của mẹ.

Chị Thư cho biết: “Người quản trị nhóm này rất nhiệt tình, hỗ trợ tôi đăng bài, chia sẻ ảnh. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng bức ảnh mẹ chụp cùng người bạn thân vào khoảng năm 1974 - 1975 tại trường Lê Bảo Tịnh, đã có người nhận ra.