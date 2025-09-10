Con gái danh ca Cẩm Vân từng liệt tứ chi sau tai nạn, giờ ra sao?

CeCe Trương sinh năm 1998, tên thật là Trương Hoàng Vân Khánh. Cô là con gái út của nghệ sĩ Khắc Triệu - Cẩm Vân. Sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế tại ERC Institute, CeCe nhận thấy bản thân đam mê mạnh mẽ với nghệ thuật nên quyết định rèn luyện để theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.

Năm 2015, khi vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu đang ở Việt Nam, hai con gái bị vướng vào một tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Mỹ. Con gái lớn Susu chịu chấn thương nhẹ, còn CeCe chịu đa chấn thương nghiêm trọng phần đầu, cổ, bị dập phổi và gãy đốt sống làm liệt cả tứ chi.

CeCe Trương là cô con gái theo nghệ thuật của Cẩm Vân - Khắc Triệu.

CeCe Trương nói tai nạn đến như cú sốc đầu đời. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra đam mê lớn nhất là âm nhạc. Cô không sợ bản thân sẽ chấn thương hay liệt thế nào mà chỉ lo ngại phổi bị tác động không hát được nữa. Sau lần tai nạn ấy, nữ ca sĩ thấy mình quyết đoán và biết yêu thương bản thân hơn.