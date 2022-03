Con gái của Bình Minh - Anh Thơ "lộ" nhan sắc siêu mẫu, nhưng 1 CHI TIẾT trên trang phục khiến ai nấy xuýt xoa: Cách dạy con hiếm thấy

Bình Minh khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó Nam tiến và chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và dẫn chương trình. Bình Minh kết hôn cùng doanh nhân Anh Thơ vào năm 2008. Dù không hoạt động showbiz, chị quen mặt với công chúng khi có nhiều bạn bè là người nổi tiếng. Sau khi về chung một nhà, cả 2 sớm chào đón 2 cô con gái xinh xắn là An Nhiên và An Như.



Trong những bức ảnh mới đây cùng gia đình được người mẫu Bình Minh chia sẻ, trong khi An Nhiên được nhận xét sở hữu những đường nét giống mẹ. cô em An Như lại gây bất ngờ vì giống hệt bản sao của bố. Mới 9 tuổi, An Như đã cao 1m53. Gương mặt xinh đẹp và đôi chân dài siêu mẫu khiến cô bé được dự đoán sẽ là cái tên "làm nên chuyện" sau này.