Con gái của Bầu Đức thiếu tiền

Quý I năm nay, HAG có doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Về cơ cấu doanh thu, mảng trái cây đóng góp 1.000 tỷ đồng (tăng 13%), mảng bán hàng hóa đạt 311 tỷ đồng (tăng 591% so với cùng kỳ). Ngược lại, mảng chăn nuôi heo chỉ ghi nhận 76 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 292 tỷ đồng của quý I/2024.

Chi phí tài chính trong kỳ giảm 37%, còn 109 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động đáng kể. Do đó, HAG báo lãi sau thuế 360 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này lãi khoảng 4 tỷ đồng.