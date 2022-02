Con gái có mùi lạ tắm mãi không hết, mẹ đưa đi khám bác sĩ thì bàng hoàng biết sự thật

2. Hướng dẫn con nhận biết những điều nguy hiểm

Bản tính tò mò khiến trẻ thích lục lọi mọi thứ mà không biết nó có nguy hiểm hay không. Cha mẹ không thể ngăn cản tính hiếu kỳ nhưng điều có thể làm là giúp trẻ hiểu biết về sự nguy hiểm của đồ vật. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên dán nhãn các vật dụng nguy hiểm và thông báo cho trẻ biết đó là những thứ không được đụng vào, phòng tránh các trường hợp gây hại cho trẻ.

Thêm nữa, người lớn cũng nên giấu kỹ, để xa tầm tay trẻ những vật dụng nguy hiểm trong nhà ví dụ như bật lửa, kéo, kính,…

3. Đồng hành cùng các con thật nhiều

Sự trưởng thành của trẻ không thể thiếu sự đồng hành của cha mẹ, nguyên nhân khiến trẻ tò mò với mọi thứ chủ yếu là do chúng cảm thấy nhàm chán và không có ai chơi cùng. Do đó hãy dành nhiều thời gian để chăm sóc yêu thương con cái, để mắt tới con mọi lúc, mọi nơi để chắc chắn rằng con an toàn.

Theo doanhnghieptiepthi.vn/Sohu