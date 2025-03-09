Con gái Chủ tịch Triều Tiên gây chú ý khi xuất hiện tại Trung Quốc

Triều Tiên chưa bao giờ tiết lộ tên tuổi con gái ông Kim Jong Un. Nhưng các quan chức tình báo Hàn Quốc tin rằng, đây chính là bé gái mà cựu cầu thủ bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman gọi bằng tên Ju Ae. Rodman đã gặp gia đình ông Kim vào năm 2013, sau đó kể lại việc bế Ju Ae khi còn nhỏ.

Trong những bức ảnh mới nhất, Ju Ae xuất hiện cùng ông Kim Jong Un, khi ông bước xuống đoàn tàu bọc thép sau chuyến đi từ Bình Nhưỡng đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, ông Kim đã tham dự cuộc duyệt binh quân sự lớn vào ngày 3/9 do Trung Quốc tổ chức để kỷ niệm sự kiện Nhật Bản đầu hàng, chấm dứt Thế chiến II cách đây 80 năm.