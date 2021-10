Con gái chỉ vào hộp quà đọc chữ "O", bà mẹ ngay lập tức nổi giận đùng đùng đến trường làm cho ra lẽ, lý do được đưa ra sau đó khiến ai nấy đều bị thuyết phục

Trái ngược hoàn toàn với những ông bố bà mẹ ở Việt Nam, có một bà mẹ ở Mỹ khi thấy con mình biết mặt chữ khi còn học mầm non đã vô cùng tức giận. Câu chuyện xảy ra vào năm 1968, nhưng vụ kiện hy hữu và kết quả đáng ngạc nhiên sau đó vẫn được nhiều người nhắc lại như một cách nhắc nhở, rằng với trẻ tiền tiểu học, có nhiều kỹ năng còn quan trọng hơn cả học chữ viết.

Cho rằng trường mầm non đã tước đi khả năng tưởng tượng của con gái mình, người mẹ ngay lập tức viết đơn kiện trường mầm non mà cô bé đang theo học và đòi phí bồi thường tổn hại tinh thần cho cô bé 1.000 USD. Ngay khi đơn kiện được gửi lên Tòa án tiểu bang Nevada, mẹ bé Edith chính là tâm điểm của cuộc tranh luận. Các thầy cô của trường mẫu giáo cho rằng bà mẹ này nhất định là… bị điên. Những phụ huynh khác thì cho rằng bà mẹ có chút "chuyện bé xé ra to", luật sư của bà cũng không tán thành cách làm của thân chủ mình.

Mặc dù vậy, bà vẫn giữ quan điểm của mình và cho rằng khi chưa biết chữ “O”, con gái bà có thể nói “ O” là mặt trời, là quả táo, là quả trứng gà… Nhưng sau khi trường mầm non dạy cô bé nhận biết đó là chữ “O”, thì Edith đã bị mất khả năng tưởng tượng này.

Ba tháng sau phiên tòa chính thức được mở. Tại tòa án, bà đã tự biện hộ cho quan điểm này của mình bằng cách kể một câu chuyện có nội dung như sau: