Con gái Bình Minh 13 tuổi cao 1m72, bí quyết là thực hiện một việc 4 tiếng/ngày

Gia đình nam diễn viên Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ luôn nhận được sự ngưỡng mộ bởi sự hài hòa, hạnh phúc. Cả hai cùng chăm lo cho 2 cô con gái đang "tuổi ăn tuổi lớn". Con gái lớn của gia đình - An Nhiên - năm nay 13 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m72. Cô bé đã cao hơn mẹ và khi đứng cùng bố (1m84) cũng không hề lép vế.



Con gái lớn nhà Bình Minh 13 tuổi đã sở hữu chiều cao "khủng" như siêu mẫu

Khi được hỏi về bí quyết tăng chiều cao cho con, bà xã Bình Minh thật thà thú nhận một phần là do bé được thừa hưởng gen cao từ bố, một phần là do đang ở độ tuổi phát triển chiều cao tốt. Bên cạnh đó, cô cũng thông tin thêm bé An Nhiên dành nhiều thời gian để chơi thể thao với các môn như cầu lông, bơi lội, bóng chuyền.