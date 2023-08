Con gái 3 tuổi ngủ trưa ở nhà một mình, lúc tỉnh dậy nói 4 chữ khiến mẹ hoảng sợ, báo cảnh sát gấp

Chẳng hạn như một sự cố đau lòng xảy ra với một cậu bé 2 tuổi đến từ Philippines, sống tại thành phố Quezon vào ngày 19/2/2021. Theo thông tin được đăng tải trên GMA News, chị Eloisa Acay Angara - mẹ của cậu bé, đã kể lại rằng trong lúc chị đang chuẩn bị sữa bột cho con trai nhỏ, cậu bé đã tự chơi một mình trước nhà.

Chỉ mới vài phút sau, Eloisa Acay Angara nghe một tiếng nổ lớn, lúc chạy ra kiểm tra thì cảnh tượng trước mắt khiến chị suýt ngất. Cậu con trai 2 tuổi nằm dưới đất, phần ngực cháy đen và trong tình trạng bất tỉnh. Bên cạnh là một ổ điện, và chiếc thìa inox được cắm vào, đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này.

Dù được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng mọi thứ đã muộn và cậu con trai của Eloisa Acay Angara đã không qua khỏi.

Một vụ việc khác tương tự từ sự bất cẩn của bố mẹ khiến cho con rơi vào tình huống nguy hiểm, mới vừa xảy ra ở phố Giang Nam, Trung Quốc. Chồng cô Lin đi làm ăn xa, một mình cô chăm sóc hai đứa con. Khoảng 8h tối khi xảy ra sự việc, chị bế con gái 6 tuổi ra ngoài, còn để con trai 6 tháng tuổi đang ngủ ở nhà.

Vì lo lắng cho đứa bé, cô thỉnh thoảng lại mở phần mềm điện thoại di động và kiểm tra tình hình thông qua camera giám sát trong nhà.

Trong khoảng thời gian này, bà mẹ bất ngờ phát hiện chiếc chăn trùm kín đầu con trai sau vài cử động uốn éo lúc con ngủ, điều này đã khiến bé bắt đầu nhăn nhó, sau đó là không ngừng khóc vì khó thở. Lo lắng đứa trẻ sẽ chết ngạt, nhưng nếu bắt taxi về nhà thì sẽ mất nhiều thời gian và có thể đã quá muộn, nên cô Lin đã ngay lập tức gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức ập đến nhà cô Lin, mở khóa liên hợp và xông vào căn hộ, đứa bé trong phòng ngủ được đắp chăn và đang khóc rất to. Cảnh sát ngay lập tức vén chăn và nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ để an ủi. Sau khi được thở thoải mái, đứa trẻ dần ngừng khóc. Sau 10 phút, cô Lin vội vã về nhà, nhìn thấy con trai vẫn bình an vô sự, bà mẹ ôm con bật khóc, không ngừng xin lỗi con vì hành động bất cẩn của mình.