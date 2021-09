Con gái 3 tuổi đáng yêu của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây

Hà Anh chia sẻ, hạnh phúc lớn nhất khi làm mẹ là được ngắm con khỏe mạnh, vui cười. Dù lịch trình bận rộn nhưng nữ siêu mẫu vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian để tận hưởng khoảng thời gian để vui chơi cùng con gái.

Clip bé Myla bơi thuần thục

Phương Linh

Ảnh: FBNV