Con gái 15 tuổi của 'bom sex gốc Việt' đang gây bão showbiz Trung Quốc là ai?

Chung Lệ Đề - "bom sex gốc Việt của Cbiz" - mới đây gây chú ý khi đưa 2 cô con gái Jaden (17 tuổi) và Cayla (Trương Khải Lâm, 15 tuổi) tham sự Vogue Thịnh Điển 2025.

Tại siêu sự kiện này, 3 mẹ con Chung Lệ Đề đã có dịp gặp gỡ Lưu Diệc Phi. Khung hình chung của họ nhận được bão thả tim trên MXH Weibo. Trong đó, visual của Cayla - con gái út nhà Chung Lệ Đệ - gây sốc cho khán giả. Cayla được nhận xét dậy thì thành công, càng lớn càng trổ mã ra dáng thiếu nữ, đẹp trong veo.

Ở khung hình chung với Lưu Diệc Phi, Cayla gây ấn tượng mạnh với đôi chân dài thẳng nuột. Mới 15 tuổi, nhưng con gái của Chung Lệ Đề đã cao 1m70. Thừa hưởng bộ gen thượng thừa của bố mẹ, Cayla có visual hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên với sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt to tròn lém lỉnh, khuôn mặt sắc sảo. Đọ sắc cùng Lưu Diệc Phi, Cayla không hề thua kém, đẹp "1 chín 1 mười" với "thần tiên tỷ tỷ". Trên mạng xã hội, Cayla được mệnh danh là "Ngôi sao thế hệ thứ hai xinh đẹp nhất" ở Cbiz, "mỹ nhân nhà sao thế hệ mới. Các netizen còn cho rằng showbiz không nên thiếu vắng nhan sắc rực rỡ, thần thái tự tin của Cayla. Do đó, nếu tương lai con gái út Chung Lệ Đề không vào ngành giải trí quả rất đáng tiếc.

Mẹ con Chung Lệ Đề đổ bộ thảm đỏ Vogue Thịnh Điển (23/10)

"Bom sex gốc Việt" có vẻ đẹp trẻ trung đáng ngưỡng mộ ở tuổi 55. Hai con gái của cô là Jaden và Cayla (phải) cũng nhận được nhiều lời khen vì visual quá xinh xắn