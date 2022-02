Con gái 13 tuổi của Mạnh Trường xinh đẹp khiến ai ngắm cũng xuýt xoa

Bé Chíp từng tham gia casting cho show thời trang The dream of Santorini tại Hà Nội. Hiện tại, bé theo học tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Bên cạnh thành tích học tập tốt, cô nàng năng nổ cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Mạnh Trường chia sẻ, vợ chồng anh không gò ép, định hướng con cụ thể mà chỉ tư vấn, phân tích cho con các ngành nghề đồng thời sẽ quan sát xem con có năng khiếu nào vượt trội nhất thì mới định hướng nghề nghiệp tương lai cho bé. Dẫu vậy, khi được thích làm nghề gì sau nay, Chíp trả lời thích làm diễn viên.

Chíp bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật, hứa hẹn là gương mặt tiềm năng nếu trở thành diễn viên.

Chíp cũng là vị khán giả khó tính khi xem phim bố đóng. Yêu thích hình ảnh “soái ca” của bố, Chíp từng giận khi thấy nam diễn viên vào vai phản diện trong phim Tình yêu và tham vọng, liên tục thắc mắc “sao bố lại ác thế, cứ hại người này, người kia”. Bé từng được bố nhận xét là hơi "già đời", rất quan tâm đến những bộ phim của đóng và hay "tra khảo" mỗi khi thấy bố đóng cảnh tình cảm với bạn diễn.

Gia đình nam diễn viên luôn cố gắng để Chíp thấy mình luôn được bố mẹ quan tâm và coi như những người bạn.

Khi thấy con gái lớn nhanh, Mạnh Trường cũng có chút lo lắng như tâm lý của nhiều ông bố có con gái sắp trở thành thiếu nữ. Anh từng chia sẻ bản thân đã chuẩn bị tinh thần cho việc con gái sắp lớn và sẽ rời xa vòng tay mình, song nam diễn viên vẫn cố gắng để Chíp thấy mình luôn được bố mẹ quan tâm và coi như những người bạn.

Hình ảnh Mạnh Trường bên con gái những ngày giáp Tết. Nam diễn viên tếu táo: ''Nàng đang ở cái tuổi ẩm ương nên thỉnh thoảng cứ phải rủ đi cafe ểnh ương để tâm sự''.

Linh Chi