'Con đường sầu riêng' nhộn nhịp suốt ngày đêm, nông dân lãi tiền tỷ

Giá cả, đầu ra ổn định

Những ngày đầu tháng 9, người nông dân ở thủ phủ sầu riêng Krông Pắc đang tích cực thu hoạch vụ mùa 2025. Đây được xem là mùa sầu riêng có giá cả ổn định nhất trong nhiều năm qua.

Gia đình ông Lê Công Lộc (SN 1972, trú tại thôn 6B, xã Krông Pắc) trồng 100 cây sầu riêng, vụ mùa năm 2024 sản lượng đạt 15 tấn quả. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi và với kinh nghiệm chăm sóc, ông Lộc ước tính sẽ thu về khoảng 20 tấn quả.

Ông Lộc cho biết, từ đầu mùa đến nay giá sầu riêng luôn đạt gần 60.000 đồng/kg, so với những năm trước thì năm nay giá sầu riêng ổn định hơn. Trừ hết chi phí, gia đình ông Lộc thu lời khoảng 1 tỷ đồng.

Ông Lộc vui mừng vì sầu riêng được mùa, được giá. Ảnh: Hải Dương

Ông Lộc nhẩm tính, chi phí chăm sóc hàng năm cho một cây sầu riêng rơi vào khoảng 1 triệu đồng. Bình quân mỗi cây sầu riêng cho từ 1 tạ đến 2 tạ quả, với mức giá xấp xỉ 60.000 đồng/kg, mỗi cây sầu riêng cho thu lời từ 5 đến 10 triệu đồng.