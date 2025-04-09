Con dâu tỉnh dậy sau nửa năm sống thực vật, nói câu khiến mẹ chồng bật khóc

Tháng 4/2020, một phụ nữ ở An Huy, Trung Quốc bị xuất huyết não. Gia đình chồng đã tiêu hết tiền tiết kiệm để điều trị nhưng cô vẫn rơi vào trạng thái thực vật suốt thời gian dài. Nhưng nhờ sự kiên trì và tình yêu thương của gia đình chồng, “kỳ tích” đã xảy ra.

Biến cố bất ngờ

Người phụ nữ tên Hàn Nguyên Nguyên (SN 1990), xuất thân từ nông thôn nghèo khó, bỏ học giữa chừng để đi làm. Không lâu sau, cô gặp anh Ninh Diên Hy và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Họ có 2 con trai.

Nguyên Nguyên được nhà chồng yêu mến. Ảnh: Sohu

Nguyên Nguyên là nàng dâu hiền lành, được gia đình chồng yêu mến. Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng - bà Đường Lệ - rất gắn bó. Họ coi nhau như mẹ con ruột, thường cùng đi mua sắm, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

Tai họa ập đến vào tháng 4/2020. Khi đang ăn sáng, Nguyên Nguyên bất ngờ đau đầu dữ dội, ngã xuống đất, sùi bọt mép và co giật. Gia đình vội đưa cô đi cấp cứu.