Con bịa chuyện bị bắt cóc, bố ở Hàn Quốc nhờ người đăng Facebook cảnh báo

Sau khi xác minh, Công an thị trấn Cửa Việt xác định câu chuyện dàn cảnh bắt cóc nêu trên là do em N.T.A. tự bịa ra để kể cho mẹ nghe, hoàn toàn không có thật.

Người mẹ do không biết thực hư, điện thoại kể lại cho chồng. Người chồng đang làm việc ở Hàn Quốc, đã nhờ bạn đăng lên Facebook để cảnh báo, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có.

Sau khi làm rõ sự việc, Công an thị trấn Cửa Việt đã yêu cầu chủ tài khoản Facebook đăng tải câu chuyện gỡ bài và đính chính thông tin, nhằm tránh gây hoang mang dư luận. Theo cơ quan công an, do cá nhân đăng tin sai sự thật đang ở Hàn Quốc nên chưa thể xử lý vi phạm theo quy định.