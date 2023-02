Con bị chê bai ngoại hình, mẹ 9x đưa ra luận điểm khiến nhiều người nể phục

"Thằng này nhát thế!", "Sao mày dốt thế!", "Mày có im đi không, mày khóc nữa là tao bảo ông kia bắt đi đấy!", "Sai rồi, mày xem cái A học giỏi hơn mày nhiều!",...

Ám thị bằng ngôn từ tạo ra sức mạnh. Trẻ em lớn lên trong ngôn từ của chúng ta. Ngôn từ đúng có thể kiến tạo nên một con người. Ngôn từ sai có thể huỷ hoại một con người. Đối với trẻ nhỏ chưa có khả năng miễn nhiễm với ám thị ngôn từ sẽ vô thức tiếp nhận dù tích cực hay tiêu cực. Người lớn gắn cho trẻ cái mác như thế nào trẻ sẽ xây dựng hình ảnh bản thân theo đúng như cái mác đó. Hãy cẩn thận với lời mình nói ra với những đứa trẻ. Đừng coi thường đời sống tâm lí của trẻ, thiếu sự tôn trọng và cho rằng trẻ không cảm nhận bị xúc phạm với những ngôn ngữ thô bạo kia.

Nghịch lý của một số các ông bố bà mẹ

Hiện tại, con trai chị Phương được 16 tháng, nặng 9,2kg, cao 81cm, vòng đầu 47cm nằm trong ngưỡng bình thường so với chỉ số tiêu chuẩn (đối với bé trai) của tài liệu tổ chức y tế thế giới WHO. "Chúng ta thường nghe câu: khi sinh con bạn đã trở thành mẹ nhưng bạn vẫn phải học cách để làm mẹ. Làm mẹ thực sự không dễ dàng nhưng cũng rất thiêng liêng và ý nghĩa. Do đó, những người mẹ hãy luôn tận hưởng niềm hạnh phúc bên con mình, nhưng cũng không quên cập nhật kiến thức để hiểu hơn về sự phát triển của trẻ.

Mẹ có thể tải app hoặc tự ghi lại các mốc cân nặng chiều cao của con theo từng tháng, nếu các chỉ số vẫn tăng thì con vẫn đang phát triển bình thường. Khi có kiến thức rồi thì mẹ sẽ vững tin vào chính mình và con. Thay vì tìm cách cho con tăng cân, mua siro ăn ngon, cốm ăn ngon thì để thời gian đó giúp con vui chơi đọc sách để phát triển trí tuệ", chị Phương đưa ra nhận định.