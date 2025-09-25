Còn ai nhớ đến Thủy Tiên, Kim Phụng nức tiếng một thời?

Những ai yêu thích phim Việt Nam thập niên 90 sẽ không quên những gương mặt xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng trong các bộ phim nổi tiếng thời điểm này. Mặc dù những nữ diễn viên này chỉ đóng vài phim và nay hầu như không còn tham gia lĩnh vực diễn xuất nhưng những bộ phim họ tham gia đã mang đến làm gió mới và gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả cho đến tận hôm nay như: Thủy Tiên, Diệu Ái, La Kim Phụng, Trần Gia Linh…
|Diễn viên Thủy Tiên.
Tham gia không nhiều trong các dự án phim nhưng Thủy Tiên với lối diễn xuất tự nhiên và gương mặt phúc hậu đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán già Việt. Khi đang là sinh viên, Thủy Tiên đã được mời đóng vai chính trong phim Vị đắng tình yêu cùng nam tài tử Lê Công Tuấn Anh, đây là một trong những bộ phim đạt doanh thu cao nhất của điện ảnh Việt Nam vào thập niên 1990 với khoảng 500 triệu đồng.
Sau Vị đắng tình yêu, Thủy Tiên đặc biệt được các hãng phim đặc biệt săn đón, chị tham gia đóng liên tiếp các phim hay khác: Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em, Khung trời lỗi hẹn... Sau đó chị rút lui khỏi màn ảnh trong sự nuối tiếc của khán giả. Thủy Tiên giờ đây xuất hiện trên truyền thông không còn với danh xưng diễn viên mà được chú ý qua vai trò doanh nhân và là mẹ chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà.
|Diễn viên Trần Gia Linh
Trần Gia Linh lúc đầu đến với điện ảnh bằng những vai phụ trong: Biển động, Mãi mãi tình hồng… nhưng sau đó lại nổi danh với vai nữ trinh sát đặc nhiệm trong những pha rượt đuổi đánh đấm rất quyết liệt trên màn ảnh trong bộ phim cùng tên. Trần Gia Linh được nhiều khán giả nhớ đến qua hàng loạt bộ phim: Hồng hải tặc, Đất và lửa…trong hầu hết các vai diễn của chị đều ít nhiều phải có những pha hành động rất mạo hiểm.
|Diễn viên Diệu Ái.
Diệu Ái đến với điện ảnh từ sau cuộc thi “Những ngôi sao nghệ thuật - 1993”. Mặc dù không đạt giải nhưng nhờ gương mặt đẹp ăn ảnh chị lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn nổi tiếng. Chỉ trong vòng hơn một năm, Diệu Ái đã xuất hiện trong 4 bộ phim như: Chuyện cổ tích, Nước mắt giang hồ, Cô nữ sinh bướng bỉnh, Nữ sinh quý tộc… Ngoài ra, Diệu Ái còn được rất nhiều nhiếp ảnh gia săn đón trong những ảnh lịch nổi tiếng tại thời điểm này.
|Diễn viên La Kim Phụng.
La Kim Phụng nổi tiếng là người đẹp có cá tính mạnh mẽ, từng đoạt giải Gương mặt khả ái của cuộc thi người mẫu Việt Nam đầu tiên năm 1990. Trong nhiều năm liền La Kim Phụng được khán giả bình chọn là người mẫu ấn tượng, gương mặt quen thuộc trong các show ca nhạc, thời trang nổi tiếng: Người đẹp hát, Một thoáng Sài Gòn... và còn được mệnh danh là một trong những nữ hoàng ảnh lịch thời ấy. Chị tham gia điện ảnh trong các bộ phim gây tiếng vang như: Cánh hoa hoang dại với nam tài tử Lý Hùng, Ngã ba lòng,...
|Diễn viên Thanh Xuân.
Thanh Xuân từng đạt giải Hoa hậu điện ảnh năm 1992. Nét đẹp yêu kiều của chị một thời được các nhiếp ảnh gia săn đón khi khoác lên mình bộ trang phục áo dài truyền thống và áo cưới tuyệt đẹp. Chị xuất hiện từ điện ảnh nhưng lại bén duyên với thời trang.
Thanh Xuân đã từng tham gia gần 10 bộ phim thời kỳ đó nhưng toàn là vai thứ nên không gây được ấn tượng đặc biệt. Vì vậy khi nhắc tới Thanh Xuân, công chúng chỉ biết đến một Thanh Xuân thời trang rất nổi tiếng trong nhiều bộ ảnh lịch. Gương mặt khá Tây và rất ăn ảnh của Thanh Xuân đã trở nên quen thuộc với khán giả tại sân khấu thời trang của Câu lạc bộ thời trang Hữu Dũng – Bạch Lan Thanh (nhóm thời trang chủ đạo thời đó), nhà hát Hòa Bình.
|DIễn viên Mộc Miên
Đầu thập niên 1990, Mộc Miên từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để tìm việc, chỉ trong vài kiểu ảnh đầu tiên mà Mộc Miên đã thành công ngay trong vai người mẫu ảnh lịch của mình. Sở hữu một khuôn mặt thông minh, quý phái và hiện đại của người Hà Thành, chị đã làm cho bao trái tim phải thổn thức. Không lâu sau, Mộc Miên trở thành diễn viên kịch nói của Nhà hát kịch Thành phố kiêm diễn viên điện ảnh. Chị đóng phim và gây ấn tượng mạnh với khán giả như: Ai xuôi vạn lý, Số phận một tình yêu (với Đơn Dương, Dạ Thảo)…
Hoàng Khôi