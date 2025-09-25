Còn ai nhớ đến Thủy Tiên, Kim Phụng nức tiếng một thời?

Những ai yêu thích phim Việt Nam thập niên 90 sẽ không quên những gương mặt xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng trong các bộ phim nổi tiếng thời điểm này. Mặc dù những nữ diễn viên này chỉ đóng vài phim và nay hầu như không còn tham gia lĩnh vực diễn xuất nhưng những bộ phim họ tham gia đã mang đến làm gió mới và gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả cho đến tận hôm nay như: Thủy Tiên, Diệu Ái, La Kim Phụng, Trần Gia Linh…





Diễn viên Thủy Tiên.

Tham gia không nhiều trong các dự án phim nhưng Thủy Tiên với lối diễn xuất tự nhiên và gương mặt phúc hậu đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán già Việt. Khi đang là sinh viên, Thủy Tiên đã được mời đóng vai chính trong phim Vị đắng tình yêu cùng nam tài tử Lê Công Tuấn Anh, đây là một trong những bộ phim đạt doanh thu cao nhất của điện ảnh Việt Nam vào thập niên 1990 với khoảng 500 triệu đồng.

Sau Vị đắng tình yêu, Thủy Tiên đặc biệt được các hãng phim đặc biệt săn đón, chị tham gia đóng liên tiếp các phim hay khác: Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em, Khung trời lỗi hẹn... Sau đó chị rút lui khỏi màn ảnh trong sự nuối tiếc của khán giả. Thủy Tiên giờ đây xuất hiện trên truyền thông không còn với danh xưng diễn viên mà được chú ý qua vai trò doanh nhân và là mẹ chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà.