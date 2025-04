Cơn ác mộng lớn nhất Hoàng gia Anh

Meghan có khởi đầu thuận lợi

Meghan Markle chính thức ra mắt sản phẩm As Ever trên trang web riêng vào ngày 2/4. Những mặt hàng được rao bán bao gồm mật ong hoa dại (28 USD), hạt rắc hoa trang trí (15 USD), hỗn hợp làm bánh crepe (14 USD), trà (12 USD) và nhiều sản phẩm khác từng xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế With Love, Meghan.

Trong thông cáo báo chí, As Ever mô tả dòng sản phẩm cung cấp cái nhìn thoáng qua về cách tiếp cận cuộc sống hàng ngày của Meghan. Nó được lấy cảm hứng từ tình yêu lâu dài của cô dành cho việc nấu ăn, giải trí và làm chủ gia đình.

Các sản phẩm đầu tiên của As Ever cháy hàng chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: Netflix.



Dù gây tranh cãi, tất cả mặt hàng của Meghan được bán hết chỉ trong vòng chưa đầy một giờ.

Một số khách hàng kém may mắn nhận được thông báo hết sản phẩm mật ong hoa dại sau khi thanh toán thành công.

“Sự háo hức tạo ra lượng truy cập lớn vào trang web mà ngay cả chúng tôi cũng không thể lường trước được (mọi thứ đều được bán hết chỉ trong một giờ). Các đơn hàng diễn ra quá nhanh đến nỗi trang web không theo kịp. Thật không may, mật ong phiên bản giới hạn mà bạn mua đã bán hết rồi. Chúng tôi đang làm việc để bổ sung hàng vào kho”, trích email từ As Ever được chia sẻ trên mạng xã hội.