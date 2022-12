Cơm tấm nhuyễn có gì đặc biệt mà phải về Long Xuyên ăn cho đã thèm?

Long Xuyên là thành phố thủ phủ tỉnh An Giang, nằm bên bờ sông Hậu. Từ Long Xuyên, du khách có thể về hướng thành phố Châu Đốc để tham quan những điểm đến nổi tiếng như rừng tràm Trà Sư, cánh đồng Tà Pạ, hồ Soài So, núi Cấm, miếu Bà Chúa Xứ, làng Chăm Châu Phong... An Giang cũng có ẩm thực đa dạng với nhiều món ăn ngon, trong đó có cơm tấm Long Xuyên.