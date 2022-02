Collin Morikawa: Sẵn sàng lên số 1 thế giới

Chinh phục những thử thách mới



Cuối tháng Giêng 2022, Hiệp hội nhà báo golf Mỹ (GWAA) vinh danh Collin Morikawa là Golfer xuất sắc nhất năm 2021, với 44% phiếu bầu, xếp trên Jon Rahm (33%).

Morikawa có một năm thành công

Phần đông các cây viết của GWAA vinh danh Morikawa vì những thành tích mà anh có được trên thảm cỏ xanh: WGC-Workday Championship, The Open Championship và DP World Tour Championship ở Dubai.



Trong những danh hiệu mà Collin giành được, The Open có ý nghĩa hơn cả.



Khoảng 32.000 khán giả có mặt trên sân Royal St. George's (Anh) hồi giữa tháng 7/2021 được chứng kiến những giây phút trong lịch sử golf do Morikawa viết.



Anh gia nhập nhóm các golfer thâu tóm 2 major trước tuổi 25 (Jack Nicklaus, Seve Ballesteros, Tiger Woods, Rory McIlroy và Jordan Spieth). Collin trở thành người thứ 3 trong lịch sử có 2 chức vô địch sự kiện lớn chỉ trong 8 lần tham dự.



Ngoài The Open, major đầu tiên của tay golf trẻ người Mỹ là PGA Championship mà anh thâu tóm tháng 8/2020.



Cùng với những danh hiệu là phong độ ổn định. Nhờ vậy, Morikawa kết thúc năm 2021 với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng golf nam thế giới, sau Jon Rahm.