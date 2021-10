Coldplay và BTS đưa 'My Universe' debut No.1 Billboard Hot 100: Hàng loạt kỷ lục mới lại được thiết lập và phản ứng của Knet

Đây chính là lần đầu tiên có một màn hợp tác của 2 nhóm nhạc có thể vươn lên ngôi đầu BXH Billboard Hot 100. Thêm vào đó, việc Coldplay và BTS đưa 'My Universe' hạ cánh an toàn tại BXH Billboard Hot 100 đã đồng thời giúp cả nhóm viết nên trang sử mới trong sự nghiệp âm nhạc của mỗi bên.Chúng ta hãy cùng điểm lại một số cột mốc và thành tích đáng nhớ của bài hát này nhé.

Vào ngày 14/9, Coldplay và BTS đã chính thức phát hành single 'My Universe'. Hội tụ đủ nhiều yếu tố nổi bật cộng với sức ảnh hưởng từ tên tuổi của 2 nhóm nhạc lớn trên thế giới, lẽ đương nhiên nhiều người cũng rất kì vọng vào thành tích tốt nhất có thể cho 'My Universe'' khi debut: No.1 trên BXH Billboard Hot 100. Và cuối cùng điều mà các fan mong đợi ở ca khúc này cũng đã đến, không những vậy cả Coldplay và BTS đều ghi nhận những cột mốc đáng nhơ trong sự nghiệp.

Cột mốc của Coldplay

Coldplay trở thành ban nhạc Anh đầu tiên trong lịch sử có ca khúc debut ngay tại No.1 Billboard Hot 100.

Sau 13 năm Coldplay mới có thêm một bài hát thứ 2 đạt No.1 Billboard Hot 100. Trước đây ca khúc đầu tiên đạt No.1 của nhóm là 'Viva la Vida' phát hành năm 2008.

Ngoài ra, 'My Universe' cũng là bài hát thứ 5 của Coldplay lọt vào TOP 10 Billboard Hot 100. Lần gần đây nhất nhóm nhạc huyền thoại này có một bài hát lọt vào TOP 10 BXH này là với 'Something Just Like This (cùng The Chainsmokers) đạt No.3 vào tháng 4/2017.

Chuỗi kỷ lục và cột mốc của BTS

BTS đã có 6 bài hát đạt No.1 Billboard Hot 100: 'Dynamite', 'Savage Love (Laxed – Siren Beat) - BTS Remix', 'Life Goes On', 'Butter', 'Permission to Dance' và 'My Universe'. Nhóm đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong thập niên này (2020s) có nhiều bài hát đạt No.1 Hot 100 nhất.

BTS là nghệ sĩ đạt được 6 bài hát đều No.1 Hot 100 nhanh thứ nhì với khoảng thời gian 1 năm 1 tháng. Trong khi đó, đứng thứ nhất là The Beatles khi họ có được 6 bài hát No.1 chỉ trong vòng 1 năm 2 tuần (khoảng năm 1964-1966)

BTS là nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử có được 5 ca khúc debut ngay tại No.1 BXH Billboard Hot 100 (ngoại trừ 'Savage Love').

BTS thuộc nhóm các nghệ sĩ có nhiều màn debut tại No.1 BXH Billboard Hot 100 nhất trong lịch sử với 5 lần tổng cộng, san bằng kỷ lục của Drake và Ariana Grande.