Cởi trần đi thể dục, ông chú 'tốc biến' đu sông trong nháy mắt

Màn "tốc biến" của người đàn ông

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông cởi trần, mặc quần đùi màu đen, đeo khẩu trang ung dung đi tập thể dục.

Khi phát hiện chiến sĩ công an đi phía sau, người đàn ông nhanh chân chạy thục mạng xuống sông, không ngần ngại băng qua dòng nước đục ngầu sang bên kia bờ.

Chỉ trong chưa đầy 30 giây, người đàn ông đã "tốc biến" từ bờ bên này sang bờ bên kia con sông, khoảng cách không phải ngắn.