Coi chừng nguy hiểm khi sử dụng trang sức giá rẻ

Trang sức giá rẻ được chế tác từ chất liệu độc hại, có nhiều chì, niken...

Ưu điểm của loại trang sức giá rẻ nằm chính ở mức giá của chúng. Giá thành chỉ giao động từ 15.000 đồng tới 50.000 đồng tùy loại, rẻ gấp 2 -3 lần so với những hàng có xuất xứ rõ ràng, như là sản phẩm trang sức bạc chính thống như lắc tay, dây chuyền bạc. Với thế mạnh này, các loại phụ kiện trang sức giá rẻ không rõ nguồn gốc xuất hiện tại khắp các chợ, các cửa hàng,… đi bất cứ đâu người tiêu dùng cũng có thể tìm mua được.

Chỉ với một số tiền nhỏ các khách hàng đã có thể sở hữu ngay một món trang sức bất kỳ, vậy nên đa phần đều tỏ ra thoải mái và sẵn sàng mua. Thậm chí có người còn mua nhiều với lý do là để dùng dần, để tặng cho người thân mà không mảy may suy nghĩ thiệt hơn về vấn đề an toàn.

Những nguy hiểm dễ gặp vì dùng trang sức giá rẻ, không rõ nguồn gốc