Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc

Bà Thái Kim Lan (trú phường Kim Long) cho biết, cách đây ít ngày, khi đến thăm lăng mộ người thân ở khu vực này, bà bàng hoàng phát hiện các lăng mộ bị đóng cọc.

Các cọc gỗ ghi số thứ tự được đóng lên phần huyệt mộ một cách thô bạo, trông rất phản cảm. Đáng nói, đến nay bà vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc di dời các lăng mộ tại khu vực trên.

“Mộ chí là nơi thiêng liêng, cần có thái độ tôn nghiêm. Với người Việt nói chung và người Huế nói riêng, thờ cúng, kính cẩn người đã khuất là nếp văn hóa tâm linh từ xưa. Việc đóng cọc trên mộ người chết là một xúc phạm lớn, bất kể vì mục đích gì”, bà T.K.L. bức xúc.