Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La

Trực thăng EC-155B1 do Thượng tá Lê Hải Đăng chỉ huy đã cứu hộ thành công 8 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ tại Sơn La, ngày 1/8. Hành trình cam go, nghẹt thở được chính phi công tổ bay kể lại sau khi hạ cánh an toàn.

Lúc 15h45 ngày 1/8, Công ty Bay dịch vụ Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18, nhận lệnh từ cấp trên thực hiện chuyến bay giải cứu 8 người dân bị cô lập do mưa, lũ tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Chỉ sau ít phút chuẩn bị, trực thăng mang số hiệu EC-155-B1 do Thượng tá Lê Hải Đăng – Phó Giám đốc Công ty, cất cánh từ sân bay Gia Lâm. Sau gần 50 phút bay theo hành trình, các phi công và thành viên tổ bay, với bề dày kinh nghiệm trong các chuyến bay cứu hộ, cứu nạn, đã điều khiển trực thăng tiếp cận hiện trường. Họ tiến hành treo cẩu thành công 8 người dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Mã nước đang cuộn xiết đầy hiểm nguy. Thành viên tổ bay tiếp cận vị trí người dân mắc kẹt trong lũ. Thượng tá Lê Hải Đăng cho biết: “Chiều 1/8, khi tôi cùng các thành viên tổ bay đang trực thì nhận được lệnh thực hiện chuyến bay giải cứu người dân bị mắc kẹt. Lãnh đạo công ty cùng các phi công, thành viên tổ bay đã tiến hành kết nối với địa phương nắm thông tin thời tiết, số lượng người cần giải cứu và toạ độ, vị trí cứu hộ cũng như đặc điểm địa hình”. Theo cơ trưởng Lê Hải Đăng, song song với đó là công tác chuẩn bị các dụng cụ cứu hộ đường không chuyên dùng như tời cẩu, hệ thống quang treo, đai cứu hộ, mũ, găng tay bảo hộ, áo phao cho cả cơ giới trên không và người dân cần cứu. Gần 16h, máy bay cất cánh từ sân bay Gia Lâm trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tầm nhìn tốt, không có mưa. Sau gần 1 giờ cơ động, tổ bay đã điều khiển khí tài tiếp cận khu vực cẩu cứu. Vị trí trực thăng bay treo, cẩu người dân đang mắc kẹt là phía trên một trang trại nuôi lợn quy mô lớn gần khu vực sông Mã. Lúc này, khu trại đã bị ngập tận nóc. Thời tiết có mây thấp rải rác, xuất hiện mù, tầm nhìn hạn chế, nước lũ cuộn xiết và có xu hướng tiếp tục dâng nhanh. Với bản lĩnh dày dạn trong các chuyến bay thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đường không, Thượng tá Lê Hải Đăng và Trung tá Nguyễn Trường Huy đã khéo léo điều khiển trực thăng EC-155B1 tiếp cận hiện trường, quan sát thấy 6 người đang ở trú, lánh trên nóc trang trại. Cơ trưởng Đăng điều khiển trực thăng treo ổn định ở độ cao 10m. Ngay sau đó, anh tiếp tục giảm độ cao xuống 6m... Trong tiếng gầm của động cơ trực thăng, chỉ bằng hiệu lệnh qua ánh mắt của người chỉ huy, Trung tá Đinh Văn Đang đã nai nịt gọn gàng, đeo dây tời và mang theo đai cứu hộ tụt xuống vị trí nóc nhà. Cơ trưởng và lái phụ dẫn đường căng mình giữ máy bay treo ổn định, tránh tối đa rung lắc để cơ giới được thả đúng vị trí người bị nạn. Tiếp cận được các nạn nhân, Trung tá Đang nhanh chóng quàng đai và ra hiệu cho anh Giáp cẩu người lên… chỉ sau vài phút với những thao tác nhanh gọn, chính xác tuyệt đối, tổ bay đã giải cứu thành công 3 người đầu tiên là công nhân của trại lợn. Trực thăng quay vào bờ đưa người dân vào vị trí an toàn và tiếp tục cất cánh vào giải cứu 3 người còn lại trên nóc nhà. "Sau khi hoàn thành 2 lượt bay, chúng tôi giải cứu thành công 6 người, còn một người đàn ông và 1 cháu bé 2 tuổi, nhưng chưa quan sát được vị trí của họ. Tôi quyết định tiếp tục điều khiển trực thăng quay lại khu vực và giải cứu thành công hai cha con người chủ trang trại… Tất cả 8 người đã được tổ bay giải cứu và đưa về nơi an toàn, chăm sóc y tế kịp thời sau nhiều giờ bị mắc kẹt", cơ trưởng chia sẻ. 9h sáng 2/8, trực thăng EC-155B1 do Thượng tá Lê Hải Đăng cơ trưởng; Trung tá Nguyễn Trường Huy, Đội trưởng Đội bay 2; Thiếu tá Nguyễn Văn Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Hàng không và Trung tá Đinh Văn Đang, nhân viên tời cẩu, đã điều khiển và đã hạ cánh an toàn sau 1 ngày hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thành công 8 người dân bị mắc kẹt. Niềm vui của tổ bay sau khi giải cứu thành công 8 người dân bị mắc kẹt nhiều giờ trong lũ dữ. Bà Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, cảm ơn tổ bay. Sáng 2/8, trong cuộc gặp gỡ và cảm ơn các thành viên tổ bay của Công ty Trực thăng Miền Bắc, bà Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, đã gửi lời cảm ơn đến các phi công và thành viên tổ bay cũng như các cán bộ, chỉ huy của công ty không quản khó khăn, sát cánh cùng người dân tỉnh Sơn La trong những thời khắc khó khăn, hiểm nguy nhất. Lực lượng cứu hộ của Quân chủng Phòng không- Không quân cứu trợ đồng bào Điện Biên Sáng sớm 2/8, tổ bay Mi-171 do Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng – Phó Chính uỷ Trung đoàn 916, cũng chỉ huy thực hiện chuyến bay cứu hộ, cứu nạn đồng bào lũ lụt, bị cô lập tại xã Tà Dình và Na Sơn của tỉnh Điện Biên. Sau khi nhiệm vụ bốc, xếp hàng cứu trợ hoàn tất, đúng 7h15, trực thăng Mi-171 mang số hiệu Sar-03 tiếp tục cất cánh về địa phận xã Tà Dình. Đến hơn 9h sáng 2/8, trực thăng của Trung đoàn 916 đã hạ cánh an toàn tại khu vực bãi đất trống xã Tìa Dình và vận chuyển, bàn giao thành công gần 2 tấn hàng nhu yếu phẩm gồm áo phao, mì tôm, nước suối, lương khô, sữa… cho chính quyền địa phương và nhân dân vùng lũ thành công. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã Tìa Dình, tổ bay tiếp tục cất cánh về Tiểu đoàn căn cứ sân bay Nà Sản (Sư đoàn 371) bốc, xếp hàng cứu trợ bàn giao cho bà con tại xã Na Sơn, tỉnh Điện Biên. Bích Phượng – Hoàng Thái