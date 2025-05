Cô Tô - Nơi sóng gọi mặt trời

Huyện Cô Tô kinh tế luôn duy trì tốc độ phát triển cao, toàn diện, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.500 USD năm 2010 lên 4.800 USD/người năm 2022. Dịch vụ, du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện, từ năm 2016 đến năm 2019 đạt trung bình trên 300.000 lượt khách du lịch đến Cô Tô/năm.

Huyện đảo Cô Tô tiến tới trở thành một khu du lịch Quốc gia, tổ hợp dịch vụ du lịch sinh thái, độc đáo, hấp dẫn, chất lượng cao, nơi có môi trường sống hấp dẫn phát triển về kinh tế, đồng bộ về hạ tầng, phát huy và bảo tồn được giá trị sinh thái hệ thống đảo một cách bền vững, có vị trí quan trọng an ninh quốc phòng.

Là khu du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao gắn với văn hóa lịch sử và thắng cảnh thiên nhiên với các chức năng vui chơi giải trí tổng hợp, thể thao, dịch vụ du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp; nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, môi trường sinh thái… Phù hợp với yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư và góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Quan điểm trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là phát triển du lịch Cô Tô theo hướng du lịch xanh, tăng trưởng bền vững, tôn trọng và bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa phát sinh rác thải nhựa trong hoạt động du lịch. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo tồn đa dạng sinh học biển, cảnh quan, môi trường tự nhiên, giảm thiểu thiên tai, phòng chống biển đổi khí hậu; giữ vững an ninh chủ quyền biên giới quốc gia; bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội.