Cơ quan nhà nước đã gửi, nhận hơn 12,8 triệu văn bản điện tử

Dự kiến, ngay trong tháng 7 này, Văn phòng Chính phủ sẽ hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin báo áo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Cổng dịch vụ công quốc gia, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có hơn 167.000 tài khoản đăng ký; hơn 102 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; hơn 32 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,4 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng; và hơn 531.000 giao dịch thanh toán trực tuyến, với số tiền hơn 1,5 nghìn tỷ đồng.

Kể từ khi khai trương vào tháng 11/2019 đến nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.680 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4; hơn 2,1 triệu tài khoản đăng ký, tăng hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái; đã có hơn 473 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ, tăng hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái; hơn 122,7 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021; hơn 4,1 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021; hơn 1 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 26 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Vân Anh