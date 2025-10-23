Cơ quan khí tượng lý giải việc dự báo bão số 12 gây mưa lớn nhưng thực tế khác

Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen) kết hợp không khí lạnh thì một đợt mưa cường suất lớn sẽ diễn ra từ đêm 22-10 tại Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, trong sáng nay, 23-10, mưa chưa lớn, một số người dân đã bắt đầu chủ quan.

Bão số 12 ﻿tan nhanh nhưng mưa lớn còn kéo dài

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết đợt mưa lần này thể hiện tính phức tạp trong tương tác giữa các hệ thống khí quyển, đặc biệt là giữa hoàn lưu bão số 12 và khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc.

Theo ông Hưởng, các dự báo ban đầu thiên về kịch bản bão di chuyển ổn định, hướng về vùng biển Huế – Đà Nẵng trong chiều ngày 22-10, với cường độ suy yếu chỉ 1–2 cấp so với khi còn trên biển. Theo đó, hoàn lưu bão khi đổ bộ vẫn mang theo một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, gây mưa ở khu vực Trung Bộ.