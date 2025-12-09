Cơ quan của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu vá lỗ hổng, ngăn tấn công mạng

Trong báo cáo vừa gửi đến các tổ chức tín dụng, đơn vị trung gian thanh toán, tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi, CTCP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước - NHNN) yêu cầu các đơn vị đánh giá an toàn thông tin, khắc phục kịp thời các lỗ hổng hệ thống còn tồn tại.

Cơ quan này cho biết đã nhận được cảnh báo từ các cơ quan chức năng, báo cáo từ các thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an ninh công nghệ thông tin ngành ngân hàng về việc tội phạm mạng gia tăng tấn công có chủ đích, khai thác các lỗ hổng, điểm yếu của ứng dụng, hạ tầng công nghệ thông tin.

Cục Công nghệ thông tin đề nghị các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và bảo mật dữ liệu.