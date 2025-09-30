Cổ phiếu trụ 'nghỉ ngơi', chứng khoán lập tức giảm điểm

Chỉ số chính giằng co trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công chịu áp lực bán lớn. Các mã như DXG, CII, CEO, PDR, SCR giảm 2-5%, trong khi NVL và nhiều cổ phiếu đầu cơ trong ngành cũng mất điểm.

Thậm chí, nhóm có ảnh hưởng lớn đến thị trường như cổ phiếu họ Vingroup cũng không duy trì được sức nóng. VIC đóng cửa chỉ tăng 1,2% lên 174.900 đồng/cổ phiếu, vẫn đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường, nhưng đóng góp chỉ còn gần 2 điểm. VHM nhích nhẹ 1,1%.