Cổ phiếu ngân hàng ‘dậy sóng': Thách thức phía trước từ điều lưu ý của Thống đốc

Đồng loạt tăng gấp 1,5 lần trong hơn một tháng

Trong phiên giao dịch 7/8, cổ phiếu TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tăng kịch trần, thêm 1.250 đồng lên 19.450 đồng/cp, với dư mua hơn 2,1 triệu đơn vị. Tổng cộng, gần 73,7 triệu cổ phiếu TPB được chuyển nhượng, trong đó khối ngoại mua hơn 9 triệu đơn vị và bán gần 3 triệu đơn vị.

Cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng tăng hết biên độ cho phép, thêm 1.850 đồng lên 28.950 đồng/cp. Trong phiên, gần 62,6 triệu cổ phiếu VPB được chuyển nhượng. Khối ngoại mua gần 19,7 triệu đơn vị, trong khi bán gần 4 triệu đơn vị.

Phần lớn cổ phiếu các ngân hàng khác cũng tăng giá và ghi nhận giao dịch sôi động.

Từ đầu tháng 7 đến nay, TPBank tăng hơn 45%, VPBank tăng hơn 57%, còn SHB tăng từ 12.800 đồng lên 18.850 đồng/cp (tăng hơn 47%). Mức tăng trên 45%, thậm chí vượt 57% chỉ trong hơn một tháng là diễn biến hiếm gặp với nhóm cổ phiếu ngân hàng trong gần 20 năm qua trên thị trường chứng khoán.

Trong quá khứ, cổ phiếu ngân hàng được xem là nhóm “cổ phiếu vua”, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư từ tổ chức tới cá nhân. Nhóm cổ phiếu trụ cột này thường không biến động mạnh, tăng vọt hay giảm sâu như nhóm bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng bán lẻ hay vật liệu xây dựng.