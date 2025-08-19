Cổ phiếu ngân hàng bứt phá mạnh mẽ, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Thị trường chứng khoán đã có một nhịp nghỉ ngơi ngắn với phiên giảm cuối tuần trước và phiên giằng co hôm qua. Ngay mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đã nhanh chóng lấy lại đà tăng tốc, vượt qua mốc tâm lý 1.650 điểm chỉ sau ít phút giao dịch.

Đà tăng chủ yếu nhờ sức mạnh đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong đó dẫn đầu là VPB khi cổ phiếu này vọt lên giá trần, dư mua hàng chục triệu đơn vị.

Liên quan đến cổ phiếu này, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến bằng văn bản. VPBankS chưa công bố cụ thể các nội dung cần xin ý kiến cổ đông, tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, một trong các nội dung quan trọng là việc công ty chứng khoán này sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến ngay trong quý IV năm nay.

Việc IPO VPBankS được kỳ vọng sẽ mang về khoản thu lớn và tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn cho VPBank.

Ngay sau VPB, HDB sáng nay cũng tăng chạm trần. Hôm nay, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC).