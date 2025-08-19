Cổ phiếu ngân hàng bứt phá mạnh mẽ, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Thị trường chứng khoán đã có một nhịp nghỉ ngơi ngắn với phiên giảm cuối tuần trước và phiên giằng co hôm qua. Ngay mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đã nhanh chóng lấy lại đà tăng tốc, vượt qua mốc tâm lý 1.650 điểm chỉ sau ít phút giao dịch.
Đà tăng chủ yếu nhờ sức mạnh đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong đó dẫn đầu là VPB khi cổ phiếu này vọt lên giá trần, dư mua hàng chục triệu đơn vị.
Liên quan đến cổ phiếu này, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến bằng văn bản. VPBankS chưa công bố cụ thể các nội dung cần xin ý kiến cổ đông, tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, một trong các nội dung quan trọng là việc công ty chứng khoán này sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến ngay trong quý IV năm nay.
Việc IPO VPBankS được kỳ vọng sẽ mang về khoản thu lớn và tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn cho VPBank.
Ngay sau VPB, HDB sáng nay cũng tăng chạm trần. Hôm nay, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC).
Ngoài ra, ACB, LPB, EIB, MBB, HDB cũng đều có mức tăng mạnh 2% đến 5%.
Nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng cũng giao dịch khá tích cực với KBC, DIG, CII, LCG, PC1, VRC, OGC, SAM… đều tăng khá tốt.
|Các cổ phiếu lớn hút dòng tiền trong thời gian dài
Tuy nhiên, ngưỡng 1.650 điểm thể hiện là ngưỡng kháng cự khá mạnh, khi chỉ số sàn HoSE đã gần như không có thay đổi đáng kể nào ở nửa sau của phiên, sau khi đạt được mức này.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 208 mã tăng và 109 mã giảm, VN-Index tăng 17,34 điểm (+1,06%), lên 1.653,71 điểm. Giao dịch thị trường vẫn tương đối tích cực với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 26.500 tỷ đồng.
Sàn HNX chốt phiên sáng có 108 mã tăng và 59 mã giảm, HNX-Index tăng 4,64 điểm (+1,63%), lên 288,51 điểm. Tổng giá trị giao dịch gần 2.500 tỷ đồng.
UpCoM-Index sáng nay cũng tăng 0,9 điểm (+0,83%), lên 109,87 điểm. Giá trị giao dịch đạt 740 tỷ đồng.
Sang đến phiên chiều, VN-Index có một nhịp vọt tăng đạt gần 1.665,5 điểm vào gần cuối phiên trước khi hạ nhiệt và chốt phiên với mức tăng 17,83 điểm (+1,09%) lên 1.654,20 điểm.
Trên sàn HoSE có 189 mã tăng, 144 mã giảm. Nhóm bluechip tiếp tục dẫn đầu đà tăng bởi các cổ phiếu ngân hàng, trong đó, VPB duy trì mức giá trần; LPB, HDN cũng chốt phiên sát giá trần. Cùng với đó, ACB, TPB lần lượt tăng 5,2% và 5,5%; TCB tăng 3,3%...
Ở chiều ngược lại, nhóm ghi nhận 10/30 mã giảm, dẫn đầu là MWG giảm 2,9%, SHB giảm 1,9%...
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hoạt động mạnh hơn, với những cái tên ở nhóm bất động sản, xây dựng đã kết phiên ở mức giá trần như BSR, SGR, HPX, OGC, CII, DIG, VRC, DRH, L14....
Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức cao với hơn 1,9 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên sàn HoSE, giá trị 54.404 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 1.490 tỷ đồng trên sàn này.
Trên sàn HNX, kết phiên có 103 mã tăng, 65 mã giảm. HNX-Index tăng 2,58 điểm (+0,91%) lên 286,45 điểm. Thanh khoản sàn đạt hơn 190 triệu đơn vị, giá trị giao dịch 4.245 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng gần 14 tỷ đồng trong phiên.
UPCoM-Index kết phiên ghi nhận mức tăng 0,81 điểm (+0,74%), lên 109,78 điểm. Giá trị giao dịch sàn này đóng góp thêm gần 1.277 tỷ đồng.