Cổ phiếu nào tăng mạnh nhất thế giới năm 2022

Hệ số giá/giá trị sổ sách (P/B) ở mức khoảng 9,4, sát mức thấp nhất kể từ khi niêm yết. Con số cao gấp khoảng 6 lần so với các công ty đối thủ nội địa như PT Bukit Asam và PT Indo Tambangraya Megah.

Hai công ty khai thác than Shanxi Coking Coal Energy Group Co. của Trung Quốc và Whitehaven Coal Ltd. của Australia hiện đều có P/B là khoảng 2.