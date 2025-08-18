Cổ phiếu năng lượng giao dịch sôi động, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 1.840 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 49.696 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp trên cả 3 sàn hơn 2.023 tỷ đồng, tập trung vào các mã SHB (264,68 tỷ đồng), VPB (189,86 tỷ đồng), FPT (164,37 tỷ đồng), VIX (162,23 tỷ đồng), MBB (158,93 tỷ đồng)...
Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm GMD (155,53 tỷ đồng), VCB (122,16 tỷ đồng), PDR (112,22 tỷ đồng), HPG (57,41 tỷ đồng), BSR (33,07 tỷ đồng)...
Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 42.787 tỷ đồng.
Khối ngoại bán ròng đột biến, VN-Index giảm gần 11 điểm
Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng hơn 8 điểm gồm: VPB, BSR, VIX, LPB, HPG, ACB, TCB, KBC, TPB, KDH.
Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm hơn 4,48 điểm của VN-Index gồm: MBB, CTG, VPL, STB, HVN, HDB, VJC, SSI, BID, FPT.
Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc đỏ, giảm 1,03%, chủ yếu từ mã FPT, CMG, ELC, CMT... Một vài mã tăng gồm ITD, HPT, SBD…
Nhóm cổ phiếu chứng khoán diễn biến tích cực, tăng 0,25%, chủ yếu từ các mã VIX, DSE, VDS, ORS, AGR, DSC, TVS, AAS, BVS, APG… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm SSI, VND, VCI, HCM, FTS, FUEVFVND, BSI, CTS, …
Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này sắc xanh chiếm đa số, có mức tăng 0,27%, chủ yếu từ các mã VCB, TCB, VPB, ACB, LPB, SHB, EIBM TPB, NVB… Số ít mã giảm gồm BID, CTG, MBB, HDB, STB, VIB, SSB, MSB, OCB, NAB…
Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 0,54%, chủ yếu từ các mã KDH, SSH, KBC, PDR, KSF,VPI, NLG, DIG, IDC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VHM, BCM, VRE, NVL, DXG, TCH, VCR, SJS, SCR…
Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 3,08%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, PVT, PVP, PVC… Một vài mã giảm gồm CLM, GSP, POS, AAH, CCI, PSB, SFC, THT, ASP, MGC…
Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,99%, chủ yếu từ các mã HPG, GVR, DCM, HSG, DPM, NTP, PHR, VCR, NKG… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm DGC, KSV, MSR, HGM, RTB, PAT, VLB, APH…
Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc xanh chiếm đa số, tăng 1,67%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, MIG, VNR, PTI, BMI, PGI, PRE, BHI… Một vài mã giảm gồm ABI, AIC, BLI…
Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này nghiêng về sắc đỏ, giảm 0,71%, chủ yếu từ các mã MWG, PNJ, FRT, DGW, HTM, HAX, VVS, FHS… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm HHS, PET, CTF, PEG, SHN, PSD, TSC, C69…
* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa trong sắc xanh chủ đạo, VNXALL-Index đóng cửa tăng 16,45 điểm (+0,59%), lên mức 2.815,79 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 1.644,18 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 46.513,8 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 240 mã tăng giá, 72 mã đứng giá và 151 mã giảm giá.
* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 283,87 điểm, tăng 1,53 điểm (+0,54%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 153,67 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 3.424,03 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 108 mã tăng giá, 52 mã đứng giá và 68 mã giảm giá.
Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 3,54 điểm (+0,56%), lên mức 631,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 100,26 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 2.841,93 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 20 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 4 mã giảm giá.
Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 108,97 điểm, giảm 0,64 điểm (-0,58%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 80,39 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.182,93 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 131 mã tăng giá, 98 mã đứng giá và 141 mã giảm giá.
* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 6,37 điểm (+0,39%), lên mức 1.636,37 điểm. Thanh khoản đạt hơn 1.606 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 45,089,84 tỷ đồng. Toàn sàn có 199 mã tăng, 48 mã đứng giá và 130 mã giảm giá.
Chỉ số VN30 tăng 3,12 điểm (+0,17%) và dừng tại mức 1.786,37 điểm. Thanh khoản đạt hơn 585,78 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 19.981,02 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 12 mã tăng, 1 mã đi ngang và 17 mã giảm giá.
5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là HPG (hơn 69,04 triệu đơn vị), PDR (hơn 54,44 triệu đơn vị), TPB (hơn 50,41 triệu đơn vị), VPB (hơn 46,63 triệu đơn vị), VIX (hơn 38,99 triệu đơn vị).
5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là BSR (+7%), SAM (+6,96%), VSC (+6,94%), HDG (+6,93%), PET (+6,93%).
5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là SHB (-9,59%), TCO (-5,8%), TNT (-4,3%), STG (-3,84%), LM8 (-3,76%).
* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 230.691 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 41.028,91 tỷ đồng.