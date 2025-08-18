Cổ phiếu năng lượng giao dịch sôi động, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 1.840 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 49.696 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp trên cả 3 sàn hơn 2.023 tỷ đồng, tập trung vào các mã SHB (264,68 tỷ đồng), VPB (189,86 tỷ đồng), FPT (164,37 tỷ đồng), VIX (162,23 tỷ đồng), MBB (158,93 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm GMD (155,53 tỷ đồng), VCB (122,16 tỷ đồng), PDR (112,22 tỷ đồng), HPG (57,41 tỷ đồng), BSR (33,07 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 42.787 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng hơn 8 điểm gồm: VPB, BSR, VIX, LPB, HPG, ACB, TCB, KBC, TPB, KDH.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm hơn 4,48 điểm của VN-Index gồm: MBB, CTG, VPL, STB, HVN, HDB, VJC, SSI, BID, FPT.