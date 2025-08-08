Cổ phiếu F88 tăng trần 40% ngày đầu giao dịch trên UPCoM

Hôm nay, ngày 8/8, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) đã đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên hệ thống UPCoM. Với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 634.900 đồng/cổ phiếu, F88 hiện là doanh nghiệp có thị giá niêm yết cao nhất trên cả 3 sàn chứng khoán.
Ghi nhận trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu F88 tăng trần 40% ngay từ đầu phiên, lên 888.800 đồng. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch khá hạn chế với 400 đơn vị được sang tay khi gần kết thúc phiên sáng.
|F88 là doanh nghiệp cho vay cầm cố đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán
Sự kiện F88 giao dịch trên sàn UPCoM đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp hoạt động cho vay cầm cố tại Việt Nam được niêm yết và giao dịch công khai trên sàn chứng khoán.
Trước đó, ngày 6/5/2025, F88 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận là công ty đại chúng, đủ điều kiện thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật. Tại thời điểm lên sàn, vốn điều lệ của F88 là hơn 82,6 tỷ đồng, tương ứng hơn 8,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
Công ty cũng đã được chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 1.200%, nâng vốn điều lệ dự kiến lên hơn 1.100 tỷ đồng. Đây là hoạt động cấu trúc vốn nội bộ, không gây pha loãng quyền lợi cổ đông, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới phù hợp với quy mô vận hành.
“F88 xác định rõ việc tham gia thị trường vốn không chỉ để được giám sát minh bạch hơn, mà còn là động lực tài chính giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng chuẩn vận hành và tiến gần hơn đến mục tiêu niêm yết trên HoSE trong tương lai” - ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88 chia sẻ.
Theo báo cáo chuyên đề do FiinGroup công bố tháng 6/2025, quy mô dư nợ thị trường cầm đồ Việt Nam trong năm 2024 ước đạt 200 nghìn tỷ đồng, tương đương 8 tỷ USD.
Trong đó, nhóm doanh nghiệp “cầm đồ thế hệ mới” như F88 đang chiếm xấp xỉ 3,2% thị phần, cho thấy dư địa tăng trưởng trong lĩnh vực này vẫn còn rất lớn. Một điểm đặc biệt khác là trong khi số lượng các cửa hàng cầm đồ truyền thống đang giảm xuống, số lượng các cửa hàng cầm đồ thế hệ mới tích hợp công nghệ, quản trị tập trung và sản phẩm đa dạng lại đang tăng lên nhanh chóng.
Đến nay, F88 vận hành 888 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, chiếm khoảng 70% tổng số cửa hàng cầm đồ thế hệ mới trên cả nước. Công ty đặt mục tiêu đạt 1.000 điểm giao dịch vào năm 2026 và 2.000 cửa hàng vào thời điểm năm 2030.
Trong năm 2025, F88 đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 33%. Sau 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.745 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ mảng cho vay mang về 1.521 tỷ đồng, tăng trưởng 28%. Doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm và các nguồn khác lần lượt đạt 199,6 tỷ đồng và 6 tỷ đồng, tăng 45% và 360% nhờ độ phủ sản phẩm mở rộng và tỷ lệ bán chéo hiệu quả.
Tổng giá trị giải ngân đạt 7.146 tỷ đồng, tăng mạnh 36% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ xóa sổ ròng (nợ xóa sổ ròng trên dư nợ bình quân) được duy trì ở mức 2,35%. Các kết quả trên đã mang về cho công ty 321 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.