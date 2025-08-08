Cổ phiếu F88 tăng trần 40% ngày đầu giao dịch trên UPCoM

“F88 xác định rõ việc tham gia thị trường vốn không chỉ để được giám sát minh bạch hơn, mà còn là động lực tài chính giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng chuẩn vận hành và tiến gần hơn đến mục tiêu niêm yết trên HoSE trong tương lai” - ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88 chia sẻ.

Công ty cũng đã được chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 1.200%, nâng vốn điều lệ dự kiến lên hơn 1.100 tỷ đồng. Đây là hoạt động cấu trúc vốn nội bộ, không gây pha loãng quyền lợi cổ đông, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới phù hợp với quy mô vận hành.

Trong đó, nhóm doanh nghiệp “cầm đồ thế hệ mới” như F88 đang chiếm xấp xỉ 3,2% thị phần, cho thấy dư địa tăng trưởng trong lĩnh vực này vẫn còn rất lớn. Một điểm đặc biệt khác là trong khi số lượng các cửa hàng cầm đồ truyền thống đang giảm xuống, số lượng các cửa hàng cầm đồ thế hệ mới tích hợp công nghệ, quản trị tập trung và sản phẩm đa dạng lại đang tăng lên nhanh chóng.

Đến nay, F88 vận hành 888 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, chiếm khoảng 70% tổng số cửa hàng cầm đồ thế hệ mới trên cả nước. Công ty đặt mục tiêu đạt 1.000 điểm giao dịch vào năm 2026 và 2.000 cửa hàng vào thời điểm năm 2030.

Trong năm 2025, F88 đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 33%. Sau 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.745 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ mảng cho vay mang về 1.521 tỷ đồng, tăng trưởng 28%. Doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm và các nguồn khác lần lượt đạt 199,6 tỷ đồng và 6 tỷ đồng, tăng 45% và 360% nhờ độ phủ sản phẩm mở rộng và tỷ lệ bán chéo hiệu quả.

Tổng giá trị giải ngân đạt 7.146 tỷ đồng, tăng mạnh 36% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ xóa sổ ròng (nợ xóa sổ ròng trên dư nợ bình quân) được duy trì ở mức 2,35%. Các kết quả trên đã mang về cho công ty 321 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.