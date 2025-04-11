Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản tăng trần: VN-Index tăng gần 50 điểm từ đáy

Trên thị trường, nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng hoang mang chán nản, không ít người đã phải bán cắt lỗ nặng trước ngưỡng bị call margin. Nhiều người đã mất hy vọng khả năng về bờ.

Nhiều mã chứng khoán như VIX, SSI, VND... đã giảm từ 25-45% trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Tuy nhiên, nhịp phục hồi dường như đã đến sớm hơn dự kiến, ngay trong đầu tháng 11, sau khi thị trường chứng khoán chứng kiến một đợt giảm sâu liên tục kéo dài gần 3 tuần. Mức giảm là rất mạnh nếu loại bỏ ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ cột họ Vin như Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM).

Lúc thị trường đón nhận nhiều thông tin xấu nhất cũng là lúc khối ngoại bất ngờ trở lại mua ròng ở nhiều mã sau khi bán ròng 100 nghìn tỷ đồng kể từ đầu năm. Trong phiên 4/11, khối ngoại mua hơn 13 triệu cổ phiếu VIX, trong khi bán hơn 590 nghìn cổ phiếu này. Khối ngoại mua gần 8,8 triệu cổ phiếu VPB, trong khi bán chưa tới 3 triệu. Nhóm này cũng mua ròng nhiều mã như VRE, DXG, CII, VCI...

Trước đó, nhiều chuyên gia dự báo đợt điều chỉnh giảm có thể lên tới mức 15-18% sau khi VN-Index tăng mạnh 66% từ tháng 4 đến tháng 9. VN-Index có thể về 1.500-1.560 điểm. Tuy nhiên, sức cầu cổ phiếu đã tăng nhanh trở lại vào cuối giờ sáng 4/11, khi VN-Index rớt về ngưỡng 1.600 điểm.

Hoạt động bắt đáy gia tăng nhanh sau khi hàng loạt cổ phiếu nóng tăng bùng nổ trở lại. Dòng tiền nằm chờ đã được kích hoạt. Những thông tin tích cực trên TTCK quốc tế cùng với niềm tin vào các chỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam và các doanh nghiệp vẫn tích cực trong quý cuối năm 2025.

Trên thế giới, dòng tiền vẫn đang chốt lời ở các loại tài sản an toàn như vàng và tập trung vào cổ phiếu cho dù nhiều TTCK quốc tế liên tục lập đỉnh cao. TTCK Việt Nam có một nhịp điều chỉnh 10% đã giúp định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn.