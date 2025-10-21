Cổ phiếu Apple ‘lên đỉnh’ sau báo cáo doanh số iPhone 17 tại Mỹ và Trung Quốc

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, iPhone 17 - ra mắt tháng 9 - bán chạy hơn 14% so với iPhone 16 trong 10 ngày đầu tiên mở bán tại hai thị trường này.

Chuyên gia phân tích cấp cao Mengmeng Zhang nhận định: “Phiên bản iPhone 17 cơ bản có sức hút lớn với người tiêu dùng, mang lại giá trị vượt trội so với số tiền bỏ ra. Con chip mạnh hơn, màn hình cải tiến, dung lượng lưu trữ lớn hơn, camera selfie nâng cấp - tất cả vẫn ở mức giá như năm ngoái. Rõ ràng, đây là lựa chọn không cần đắn đo, đặc biệt khi đi kèm các ưu đãi và mã giảm giá”.

Nhà đầu tư cũng tỏ ra lạc quan trước triển vọng doanh thu vượt kỳ vọng của Apple. Loop Capital đã nâng xếp hạng cổ phiếu Apple từ “giữ” lên “mua”, đồng thời tăng giá mục tiêu lên 315 USD/cổ phiếu, từ mức 226 USD trước đó.