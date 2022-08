Có những quy định nghệ sĩ phải tuyệt đối tuân thủ khi xuất ngoại

Quả thực là như vậy. Việc quản lý nghệ sĩ vô cùng khó, vì đặc thù nghề nghiệp, công việc biểu diễn của họ thường có phần khác so với giờ hành chính bình thường. Các cuộc biểu diễn của họ thường tổ chức về đêm, thậm chí đêm muộn họ mới xong công việc của mình.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn



Chính vì đặc thù nghề nghiệp của họ như vậy, nên có phần khác so với giờ giấc hành chính thông thường. Cũng vì thế mà việc quản lý nghệ sĩ phải khác so với quản lý các công chức, viên chức bình thường. Đó là lý do tại sao các cơ quan, đơn vị, kể cả các tổ chức biểu diễn hay các cơ quan quản lý nhà nước khác đều có những ưu ái riêng đối với các nghệ sĩ, để làm sao có thể tận dụng được tài năng, mức độ ảnh hưởng và uy tín của họ.

Tuy nhiên khi họ là công chức, viên chức thì họ đương nhiên chịu sự ràng buộc điều chỉnh của pháp luật về công chức, viên chức. Cho nên, nếu ưu ái giới nghệ sĩ thì chúng ta sẽ tạo ra một sự bất bình đẳng với các thành phần khác.

Còn việc quản lý nghệ sĩ khi đi công tác, biểu diễn, hay hoạt động nghề nghiệp ở nước ngoài thì sao, thưa ông?

Chúng ta đều biết, tất cả các cơ quan, tổ chức đều có nội quy, quy chế và trên hết tất cả là quy định của pháp luật. Chính vì vậy, kể cả nghệ sĩ là một người đặc biệt đi chăng nữa thì vẫn phải tuân thủ các quy chế, quy định này. Nhiều khi trong mỗi quy chế của một cơ quan có thể du di đến sớm, về muộn hơn đôi chút. Nhưng có những quy định không thể vượt qua được, ví dụ như đi công tác ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải báo cáo.

Đó là những vấn đề mà chúng ta đang gặp và đang cần phải giải quyết. Làm sao để nghệ sĩ khi chấp nhận làm việc cho các cơ quan, tổ chức nhà nước, họ phải hiểu và tuân thủ những quy định của nhà nước, trong đó có những quy định tuyệt đối phải tuân thủ.

Trong các tổ chức nghệ thuật của nhà nước, bao giờ họ cũng có những quy định riêng, tất nhiên không trái quy định chung, chẳng hạn không quy định làm việc lúc 8 giờ, có thể làm việc muộn hơn; rồi tạo điều kiện cho một số văn nghệ sĩ làm việc theo giờ giấc khác, trừ bộ phận hành chính. Câu chuyện này xảy ra khá phổ biến ở trong các tổ chức văn hoá nghệ thuật. Nếu áp quy định của các tổ chức bình thường vào sẽ thấy họ vô tổ chức, nhưng trên thực tế không phải như thế, mà các đơn vị thường tạo điều kiện tối đa nhất để giới nghệ sĩ thăng hoa được trong hoạt động nghề nghiệp.

Thế nhưng chúng ta cũng phải xác định, có những quy định cứng mà không thể nào vượt qua được. Giới nghệ sĩ do đặc trưng nghề nghiệp họ thường ít quan tâm đến quy định của nhà nước, việc này diễn ra khá phổ biến. Câu chuyện vừa rồi xảy ra giữa hai nghệ sĩ (Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng) là một tín hiệu chỉ báo cho thấy nó xảy ra phổ biến và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với công việc, với cơ quan, để ngăn chặn không để xảy ra những câu chuyện như thế này.