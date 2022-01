Có những dấu hiệu này bạn nên đi khám ung thư dạ dày

Your browser does not support the audio element.

Dưới đây là các dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày bạn cần lưu ý theo TS.BS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K:

- Chướng bụng đầy hơi: Triệu chứng này xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu của bệnh ung thư dạ dày và tồn tại trong suốt quá trình mắc bệnh. Trên 70% người bệnh có biểu hiện này ngay từ đầu.