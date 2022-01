Có những dấu hiệu này bạn cần đi khám tuyến giáp

Your browser does not support the audio element.

Tuyến giáp là một phần của hệ thống nội tiết. Hệ thống nội tiết sản xuất hormone điều chỉnh các chức năng bình thường của cơ thể. Tuyến giáp là một tuyến nhỏ, hình bướm ở đáy họng. Nó có một thùy trái và phải.

Tuyến giáp tạo ra hormone thyroxine, giúp cơ thể điều chỉnh sự trao đổi chất, huyết áp, nhịp tim, thân nhiệt, trọng lượng cơ thể. Ung thư tuyến giáp là loại ung thư nội tiết phổ biến nhất.

Các triệu chứng của ung thư tuyến giáp

Theo Healthline, ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu không có triệu chứng. Bạn sẽ không thể cảm nhận được tuyến giáp của mình nếu nó không khỏe mạnh. Khi ung thư tuyến giáp tiến triển, các triệu chứng sau có thể xảy ra:

- Một khối u trong cổ họng