Cơ ngơi Quỳnh Thư 'khủng' cỡ nào mà trị giá gần 800 tỷ đồng?

Nói về giá trị căn nhà và mảnh đất của gia đình, Quỳnh Thư chia sẻ: "Khu đất nhà Quỳnh Thư có diện tích chính xác là 3800m2, tọa lạc trên tuyến đường Thống Nhất, TP.HCM. Theo tôi được biết, giá đất ở đây rơi vào khoảng 200 triệu/m2, mọi người cứ tính ra sẽ rõ. (Tức căn nhà rơi vào khoảng tương đương hơn 760 tỷ đồng - PV)".

Your browser does not support the video tag.

Clip: Trọn cơ ngơi 3800m2, gần 800 tỷ đồng của diễn viên Quỳnh Thư