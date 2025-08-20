Cơ ngơi chục tỉ đồng của Trường Giang, Nhã Phương và một số sao Việt ở Đồng Nai

Trong giới giải trí Việt, không ít nghệ sĩ chọn Đồng Nai làm chốn an cư hoặc nghỉ dưỡng nhờ lợi thế thiên nhiên trong lành, quỹ đất rộng rãi và vị trí gần TPHCM.

Nổi bật trong số đó có thể kể đến Hoàng Mập, Trường Giang - Nhã Phương và Lý Nhã Kỳ, những nghệ sĩ sở hữu cơ ngơi khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Diễn viên Hoàng Mập từ lâu nổi tiếng là người mê đồ cổ và có lối sống giản dị. Anh dành nhiều năm tích cóp để xây dựng biệt phủ rộng 1.600 m² tại Đồng Nai. Công trình mang hơi hướng nhà cổ Bắc Bộ, gồm nhiều gian nhà liền kề, hồ cá Koi, giếng nước, cùng những cây cổ thụ xanh mát.

Hoàng Mập chia sẻ, nơi đây không chỉ là chỗ nghỉ dưỡng của gia đình mà còn là phim trường, đồng thời giữ gìn ký ức văn hóa truyền thống. Hồ cá Koi của anh được đầu tư tới hàng tỉ đồng, thể hiện sự tâm huyết và gu thẩm mỹ riêng.