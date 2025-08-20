Cơ ngơi chục tỉ đồng của Trường Giang, Nhã Phương và một số sao Việt ở Đồng Nai

Trong giới giải trí Việt, không ít nghệ sĩ chọn Đồng Nai làm chốn an cư hoặc nghỉ dưỡng nhờ lợi thế thiên nhiên trong lành, quỹ đất rộng rãi và vị trí gần TPHCM.
Nổi bật trong số đó có thể kể đến Hoàng Mập, Trường Giang - Nhã Phương và Lý Nhã Kỳ, những nghệ sĩ sở hữu cơ ngơi khiến khán giả không khỏi trầm trồ.
Diễn viên Hoàng Mập từ lâu nổi tiếng là người mê đồ cổ và có lối sống giản dị. Anh dành nhiều năm tích cóp để xây dựng biệt phủ rộng 1.600 m² tại Đồng Nai. Công trình mang hơi hướng nhà cổ Bắc Bộ, gồm nhiều gian nhà liền kề, hồ cá Koi, giếng nước, cùng những cây cổ thụ xanh mát.
Hoàng Mập chia sẻ, nơi đây không chỉ là chỗ nghỉ dưỡng của gia đình mà còn là phim trường, đồng thời giữ gìn ký ức văn hóa truyền thống. Hồ cá Koi của anh được đầu tư tới hàng tỉ đồng, thể hiện sự tâm huyết và gu thẩm mỹ riêng.
Nếu Hoàng Mập chọn phong cách cổ kính thì Trường Giang và Nhã Phương lại gây ấn tượng với một biệt thự nhà vườn hiện đại, trị giá ước tính khoảng 70 tỉ đồng. Nằm tại Đồng Nai, ngôi nhà này có khuôn viên rộng lớn, hồ cá Koi, vườn cây ăn trái và bãi cát nhân tạo. Đây vừa là nơi sum vầy, vừa là địa điểm quay nhiều chương trình giải trí.
Với Trường Giang, ngôi nhà mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành “tổ ấm xanh” để vợ chồng anh nuôi dạy con cái trong không gian gần gũi thiên nhiên. Biệt thự cũng thường xuyên là nơi tiếp đón bạn bè đồng nghiệp, tạo ra những buổi hội ngộ ấm áp.
Khác với sự bình dị của Hoàng Mập và Trường Giang, Lý Nhã Kỳ khẳng định phong cách xa hoa với khu resort riêng rộng tới 10 ha tại Đồng Nai.
Không đưa vào kinh doanh, khu nghỉ dưỡng này chủ yếu được nữ diễn viên dùng để đón bạn bè thân thiết. Trong tiệc sinh nhật hoành tráng gần đây, cô đã biến nơi này thành cung điện ánh sáng, nhiều bông hồng nhập khẩu từ Pháp, cùng sân khấu, âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn chuyên nghiệp.